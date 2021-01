Anticipazioni Amici | 23 gennaio | un super ospite in studio | e una sfida che sorprenderà

Leggi su sologossip

(Di sabato 23 gennaio 2021), sabato 23: un, lui, uno degli artisti più amatii ragazzi con la sua meravigliosa voce. Una nuova puntata didi Maria De Filippi andrà in onda oggi, sabato 23, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Questa settimana è stata per i ragazzi molto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.