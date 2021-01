«Al ‘GF’ fanno il lavaggio del cervello…», ex concorrente choc: “In depressione per 3 anni” (Di sabato 23 gennaio 2021) Messa in discussione la “spontaneità” del “Grande Fratello”. Gli autori del reality show, ora condotto da Alfonso Signorini, “manovrerebbero” le dinamiche interne alla Casa più spiata d’Italia. I condizionali sono d’obbligo, ma l’accusa stavolta arriva da un’ex concorrente. Si tratta di Lidia Vella, che è tornata a parlare della sua esperienza televisiva. leggi anche l’articolo —> GFVip 5, Giulia Salemi confessione inaspettata su Stefania Orlando: «Faccio dei pensieri strani su di te» «Al ‘Grande Fratello’ fanno il lavaggio del cervello…», ex concorrente choc: “In depressione per 3 anni” La web influencer siciliana è stata concorrente al “Grande Fratello”, nel 2015, nell’edizione vinta da Federica Lepanto. Quell’edizione lì fu ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Messa in discussione la “spontaneità” del “Grande Fratello”. Gli autori del reality show, ora condotto da Alfonso Signorini, “manovrerebbero” le dinamiche interne alla Casa più spiata d’Italia. I condizionali sono d’obbligo, ma l’accusa stavolta arriva da un’ex. Si tratta di Lidia Vella, che è tornata a parlare della sua esperienza televisiva. leggi anche l’articolo —> GFVip 5, Giulia Salemi confessione inaspettata su Stefania Orlando: «Faccio dei pensieri strani su di te» «Al ‘Grande Fratello’ildel», ex: “Inper 3” La web influencer siciliana è stataal “Grande Fratello”, nel 2015, nell’edizione vinta da Federica Lepanto. Quell’edizione lì fu ...

festa_chiara : @emmelleissa @Amor99177445 @abeautifulfib @GrandeFratello Certo come no .. scusa quando mai li inquadrano? Quei 5 m… - Luca23081990 : @GrandeFratello Magari gf potete far vedere anche tutti i momenti che si fanno le loro belle chiacchierate? Quella… - ale54527096 : Difendeteli nel post del gf che è una vergogna. Come sempre non fanno niente di male stanno poco insieme e li fanno… - zazoomblog : Ex gieffina si scaglia contro il Gf: “Fanno il lavaggio del cervello” - #gieffina #scaglia #contro #“Fanno - AllajbejMedina : RT @salvatrash1: Ma cosa ne sapete voi di Guendalina che fa cadere ai suoi piedi Pietro e poi gli autori fanno entrare la fidanzata di lui… -