Vaccini: Janssen lancia la seconda edizione di 'A/Way Together' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - “I Vaccini sono stati quella 'strada comune” che ci ha permesso di debellare tante malattie. Oggi ci troviamo in una situazione che le nostre generazioni non avevano mai vissuto ed è di nuovo nei Vaccini che riponiamo le nostre speranze. Questo è il momento di fare chiarezza, di ricordare con rigore scientifico come la ricerca ci abbia permesso di fare passi avanti giganteschi e di come sarà sempre più importante anche nel futuro per farci trovare quella “via” da percorrere insieme”. Con queste parole Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia, lancia la seconda edizione “A/Way Together”, il progetto promosso dall'azienda farmaceutica del gruppo Johnson e Johnson che vede coinvolte cinque tra i migliori infettivologi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - “Isono stati quella 'strada comune” che ci ha permesso di debellare tante malattie. Oggi ci troviamo in una situazione che le nostre generazioni non avevano mai vissuto ed è di nuovo neiche riponiamo le nostre speranze. Questo è il momento di fare chiarezza, di ricordare con rigore scientifico come la ricerca ci abbia permesso di fare passi avanti giganteschi e di come sarà sempre più importante anche nel futuro per farci trovare quella “via” da percorrere insieme”. Con queste parole Loredana Bergamini, direttore medico diItalia,la“A/Way”, il progetto promosso dall'azienda farmaceutica del gruppo Johnson e Johnson che vede coinvolte cinque tra i migliori infettivologi in ...

Giornaleditalia : Vaccini: Janssen lancia la seconda edizione di 'A/Way Together' - BasicLifeSupp : Da Janssen al via la seconda edizione di “A/Way Together”, per riscoprire l’importanza dei vaccini - xalc70 : RT @SimoneCosimi: Come funziona e quando arriva il vaccino Johnson & Johnson, e perché sarà decisivo - - SimoneCosimi : Come funziona e quando arriva il vaccino Johnson & Johnson, e perché sarà decisivo - - sindacando : ??Oltre a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, arriva un’altra buona notizia dal fronte vaccini. In lizza c’è anche l’”anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Janssen Vaccini: Janssen lancia la seconda edizione di 'A/Way Together' LiberoQuotidiano.it Vaccini: Janssen lancia la seconda edizione di 'A/Way Together'

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - “I vaccini sono stati quella 'strada comune” che ci ha permesso di debellare tante malattie. Oggi ci troviamo in ...

Janssen lancia la seconda edizione di 'A/Way Together'

(Adnkronos Salute) - “I vaccini sono stati quella 'strada comune” che ci ha permesso di debellare tante malattie. Oggi ci troviamo in una situazione che le nostre generazioni non avevano mai vissuto e ...

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - “I vaccini sono stati quella 'strada comune” che ci ha permesso di debellare tante malattie. Oggi ci troviamo in ...(Adnkronos Salute) - “I vaccini sono stati quella 'strada comune” che ci ha permesso di debellare tante malattie. Oggi ci troviamo in una situazione che le nostre generazioni non avevano mai vissuto e ...