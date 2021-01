Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 19ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 19ª Giornata (22-24 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio Ore 20.45, BENEVENTO-TORINO (SKY) Sabato 23 gennaio Ore 15.00, ROMA-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, MILAN-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, UDINESE-INTER (SKY) Ore 20.45, FIORENTINA-CROTONE (DAZN) Domenica 24 gennaio Ore 12.30, JUVENTUS-BOLOGNA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-CAGLIARI (DAZN) Ore 15.00, VERONA-NAPOLI (SKY) Ore 18.00, LAZIO-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, PARMA-SAMPDORIA (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 19ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 19ª Giornata (22-24 gennaio) Venerdì 22 gennaio Ore 20.45, BENEVENTO-TORINO (SKY) Sabato 23 gennaio Ore 15.00, ROMA-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, MILAN-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, UDINESE-INTER (SKY) Ore 20.45, FIORENTINA-CROTONE (DAZN) Domenica 24 gennaio Ore 12.30, JUVENTUS-BOLOGNA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-CAGLIARI (DAZN) Ore 15.00, VERONA-NAPOLI (SKY) Ore 18.00, LAZIO-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, PARMA-SAMPDORIA (SKY) Leggi su Calcionews24.com

RigottoValery : @petergomezblog adesso è il turno del veneto,e il prossimo chi sarà? l' Emilia Romagna no ! di certo Avete lasciat… - ComuneSDM : ?? TRA UNA SETTIMANA Da venerdì prossimo cambia il sistema di prenotazione degli appuntamenti per il Punto Comune.… - fantapazzcom : Attenti a non schierarli! - sportli26181512 : Milan, riecco l'incubo Atalanta sulla strada per lo scudetto. E Ilicic vale quanto Ibrahimovic: Nel prossimo turno… - Lotus_1979 : @Comunardo Ecco il pacifista democratico di turno #bidé Aspirante al prossimo premio #nobel per la pace conferito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Serie A, il calendario del prossimo turno: la 19^ giornata Sky Sport Pozzecco: Trieste, come noi, ha solidità, tifo appassionato, una società seria, ben organizzata

A presentare la sfida coach Gianmarco Pozzecco che prima ha voluto commentare la vittoria in Turchia: “Faccio i complimenti ai ragazzi, allo staff e a tutta la nostra organizzazione, sono convinto che ...

Gianmarco Pozzecco vede Sassari e Trieste molto simili

"L'Allianz ha una grande solidità, tifo appassionato, una società seria, ben organizzata con una struttura solida sia organizzativa sia economica" osserva il coach della Dinamo.

A presentare la sfida coach Gianmarco Pozzecco che prima ha voluto commentare la vittoria in Turchia: “Faccio i complimenti ai ragazzi, allo staff e a tutta la nostra organizzazione, sono convinto che ..."L'Allianz ha una grande solidità, tifo appassionato, una società seria, ben organizzata con una struttura solida sia organizzativa sia economica" osserva il coach della Dinamo.