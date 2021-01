Pallanuoto, Preolimpico Trieste 2021: la Grecia spazza via la Slovacchia e vola in semifinale (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Grecia è la prima semifinalista del torneo Preolimpico di Trieste 2021. Christina Tsoukala e compagne travolgono 22-3 la Slovacchia nel match valevole per il primo quarto di finale e staccano il pass per il penultimo atto della competizione. La gara prende una direzione ben precisa già nel primo quarto, quando le greche si portano sul 4-1, arrotondando nel secondo parziale mediante un netto 5-0. La Slovacchia fa quel che può, ma il copione non cambia neanche nella ripesa: la Grecia prima rifila un pesantissimo 7-2 alle avversarie e poi chiude definitivamente i giochi con un tennistico 6-0. Preolimpico Trieste: RISULTATI E CLASSIFICHE GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laè la prima semifinalista del torneodi. Christina Tsoukala e compagne travolgono 22-3 lanel match valevole per il primo quarto di finale e staccano il pass per il penultimo atto della competizione. La gara prende una direzione ben precisa già nel primo quarto, quando le greche si portano sul 4-1, arrotondando nel secondo parziale mediante un netto 5-0. Lafa quel che può, ma il copione non cambia neanche nella ripesa: laprima rifila un pesantissimo 7-2 alle avversarie e poi chiude definitivamente i giochi con un tennistico 6-0.: RISULTATI E CLASSIFICHE GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI SportFace.

