Mancini | “Kokorin è un campione Può fare quello che vuole e giocare dove serve”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto, si è concesso a La Nazione per parlare dell’ormai, nuovo arrivo nella Fiorentina, l’attaccante Aleksandr, calciatore che conosce bene dopo i suoi trascorsi in Russia sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo: “Io mi limito ache ho visto sul campo e assicuro cheè un. Uno che per i mezzi a disposizione avrebbe potutoin qualsiasi squadra, compreso il Real. Con le sue potenzialità puòche. Seconda punta, esterno e ovviamente centravanti. Ripeto, le doti del calciatore sono quelle di un. Sicuramente avrà bisogno ...