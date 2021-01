Lombardia - Tornano i divieti anti-smog (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da oggi, venerdì 22 gennaio, in Lombardia entrano in vigore le misure temporanee anti-inquinamento di "primo livello". Le limitazioni al traffico veicolare interessano i Comuni con più di 30 mila abitanti e quelli più piccoli che hanno aderito su base volontaria al protocollo del bacino padano. Nel dettaglio, lo stop alla circolazione va dalle 8:30 alle 18:30 e riguarda le vetture diesel con omologazione Euro 4 o precedente. Nel caso dei riscaldamenti degli edifici, principali responsabile dello smog nelle grandi aree metropolitane, le norme impongono di tenere una temperatura massima di 19 gradi. Valori inferiori all'anno scorso. In tutte le province della Regione la concentrazione del Pm10 ha superato i 50 g/m3, anche se la situazione sembrerebbe essere meno critica rispetto al 2020. Finora, nelle aree maggiormente ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da oggi, venerdì 22 gennaio, inentrano in vigore le misure temporanee-inquinamento di "primo livello". Le limitazioni al traffico veicolare interessano i Comuni con più di 30 mila abite quelli più piccoli che hanno aderito su base volontaria al protocollo del bacino padano. Nel dettaglio, lo stop alla circolazione va dalle 8:30 alle 18:30 e riguarda le vetture diesel con omologazione Euro 4 o precedente. Nel caso dei riscaldamenti degli edifici, principali responsabile dellonelle grandi aree metropolitane, le norme impongono di tenere una temperatura massima di 19 gradi. Valori inferiori all'anno scorso. In tutte le province della Regione la concentrazione del Pm10 ha superato i 50 g/m3, anche se la situazione sembrerebbe essere meno critica rispetto al 2020. Finora, nelle aree maggiormente ...

leggoit : #Scuola, da lunedì tornano in aula cinque Regioni: c'è anche la Lombardia - tiber_h : RT @valy_s: Ed in #Lombardia le scuole superiori tornano in presenza da LUNEDÌ! Bravo @FontanaPres !???????? - Keynesblog : RT @ScuolaNoCovid: #Scuola: L'incapacità del #CTS! 11 Gennaio: Tornano in presenza poche regioni fra cui #Abruzzo: cioè unica regione con… - docdrugztore : RT @ScuolaNoCovid: #Scuola: L'incapacità del #CTS! 11 Gennaio: Tornano in presenza poche regioni fra cui #Abruzzo: cioè unica regione con… - ScuolaNoCovid : #Scuola: L'incapacità del #CTS! 11 Gennaio: Tornano in presenza poche regioni fra cui #Abruzzo: cioè unica region… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Tornano Riapertura scuole in Lombardia, in zona arancione superiori tornano in presenza. Le indicazioni Orizzonte Scuola Troppi ritardi nei vaccini e il Governo deve rivedere i piani

ROMA Dopo i ritardi di Pfizer, quelli di AstraZeneca: il governo è costretto a rimettere mano al piano vaccini e a rivedere gli obiettivi, con il premier Giuseppe Conte che attacca le case farmaceutic ...

Caos vaccini Il Governo rivede il piano

Dopo i ritardi di Pfizer, quelli di AstraZeneca: il governo è costretto a rimettere mano al piano vaccini e a rivedere gli obiettivi, con il premier Giuseppe Conte che attacca le case farmaceutiche e ...

ROMA Dopo i ritardi di Pfizer, quelli di AstraZeneca: il governo è costretto a rimettere mano al piano vaccini e a rivedere gli obiettivi, con il premier Giuseppe Conte che attacca le case farmaceutic ...Dopo i ritardi di Pfizer, quelli di AstraZeneca: il governo è costretto a rimettere mano al piano vaccini e a rivedere gli obiettivi, con il premier Giuseppe Conte che attacca le case farmaceutiche e ...