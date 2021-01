Le pagelle del Benevento – Dabo sprovveduto | finalmente Lapadula

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Un pari che brucia per ilquello contro il Torino. La doppietta di Zaza spezza i sogni di vittoria dei giallorossi. Le: Montipò 6: Il primo intervento lo compie mettendo una pezza all’errore di Barba, nella ripresa bene su Belotti e sull’ultimo tiro di Rincon, non può nulla sui due gol di Zaza. Tuia 5,5: Non segue Zaza sull’azione del 2-2 vanificando una prestazione tutto sommato buona in marcatura e copertura sui due attaccanti granata che fanno del fisico la loro arma migliore. Glik 6,5: Trova il gol in avvio ma il Var glielo nega, poi marcatura rude e decisa su Belotti e Zaza che si alternano dalle sue parti. Nei duelli fisici è insuperabile. Barba 5,5: Un brivido nel primo tempo, quando si fa scippare banalmente da Zaza rischiando la frittata. Bene in avvio su Singo, poi ...