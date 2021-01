L’allenatore avversario arriva in ritardo, Ettore Messina sbotta: “Se non ti va bene, vai a casa” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Piccolo incidente “diplomatico” nel post partita tra l’Olimpia Milano e il Bayern Monaco. Ettore Messina ha atteso per diversi minuti il collega-avversario Andrea Trinchieri in conferenza stampa (la prassi vuole che il primo a parlare sia L’allenatore della squadra ospite). Tuttavia, dopo che Trinchieri non compariva in sala stampa, il coach di Milano ha iniziato ad analizzare la partita e a rispondere alle domande dei giornalisti. Quando in sala è arrivato Claudio Limardi (il capoufficio stampa dell’Olimpia), in compagnia del collega tedesco, Messina si è interrotto: “Scusa Claudio, ho iniziato perché sono stanco e voglio andare a casa”. E in risposta al disappunto dell’addetto stampa del Bayern ha aggiunto, in inglese: “Aspetto sempre il mio turno, stasera ho atteso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Piccolo incidente “diplomatico” nel post partita tra l’Olimpia Milano e il Bayern Monaco.ha atteso per diversi minuti il collega-Andrea Trinchieri in conferenza stampa (la prassi vuole che il primo a parlare siadella squadra ospite). Tuttavia, dopo che Trinchieri non compariva in sala stampa, il coach di Milano ha iniziato ad analizzare la partita e a rispondere alle domande dei giornalisti. Quando in sala èto Claudio Limardi (il capoufficio stampa dell’Olimpia), in compagnia del collega tedesco,si è interrotto: “Scusa Claudio, ho iniziato perché sono stanco e voglio andare a”. E in risposta al disappunto dell’addetto stampa del Bayern ha aggiunto, in inglese: “Aspetto sempre il mio turno, stasera ho atteso ...

