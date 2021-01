Il cimitero dei sottomarini nucleari russi minaccia il mondo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella acque gelide che bagnano gli oblast più remoti delle sconfinata russia, il cimitero dei sottomarini nucleari che hanno solcato gli oceani nella Guerra Fredda, a caccia di sottomarini e portaerei nemiche, minaccia di scatenare un disastro ecologico dalle conseguenza insanabili con l’equivalente di “sei Hiroshima e mezzo” di elementi radioattivi. Una sorta di Chernobyl sommersa che incombe sul InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella acque gelide che bagnano gli oblast più remoti delle sconfinataa, ildeiche hanno solcato gli oceani nella Guerra Fredda, a caccia die portaerei nemiche,di scatenare un disastro ecologico dalle conseguenza insanabili con l’equivalente di “sei Hiroshima e mezzo” di elementi radioattivi. Una sorta di Chernobyl sommersa che incombe sul InsideOver.

GiovannaCalabr9 : @Sejev9 Possibile ke nn sia possibile dare una degna sepoltura ai morti?Oggi al TG 2 è andato in onda un servizio:… - mariamarilucen : RT @Gianmar26145917: #Palermo #PD: nel cimitero 700 bare in tensostruttura e anche in uffici amministrativi...Una dei tanti problemi che l'… - Nicola23453287 : RT @Gianmar26145917: #Palermo #PD: nel cimitero 700 bare in tensostruttura e anche in uffici amministrativi...Una dei tanti problemi che l'… - ceofbooks : Tentato di comprare la nuova edizione illustrata della tetralogia 'Il cimitero dei libri dimenticati' - IlModeratoreWeb : Palermo. Cimitero dei Rotoli, Cusimano: “Comune multato dall'Asp” - -