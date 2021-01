Halo Infinite: tra 'i piani' di 343 Industries c'è anche una beta test (Di venerdì 22 gennaio 2021) A quanto pare Microsoft manterrà le promesse e consentirà ai giocatori di partecipare ad una beta test prima che il gioco venga pubblicato definitivamente. Secondo quanto riportato, lo sviluppatore 343 Industries sta "redigendo attivamente piani" per più beta test per Halo Infinite in arrivo nel 2021. Secondo il rapporto, le fasi di beta test di Halo Infinite inizieranno in piccolo e cresceranno di dimensioni nel tempo. Come nel caso di Halo: the Master Chief Collection, il feedback dei beta test aiuterà a prendere decisioni chiave su Halo Infinite mentre lo studio di sviluppo si prepara a lanciare il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) A quanto pare Microsoft manterrà le promesse e consentirà ai giocatori di partecipare ad unaprima che il gioco venga pubblicato definitivamente. Secondo quanto riportato, lo sviluppatore 343sta "redigendo attivamente" per piùperin arrivo nel 2021. Secondo il rapporto, le fasi didiinizieranno in piccolo e cresceranno di dimensioni nel tempo. Come nel caso di: the Master Chief Collection, il feedback deiaiuterà a prendere decisioni chiave sumentre lo studio di sviluppo si prepara a lanciare il ...

Eurogamer_it : #HaloInfinite ed i piani per una beta test. - sandrajames223 : @Halo Halo infinite news.....?? - berkley1_ : RT @IGNitalia: Uno sviluppatore di DICE conferma che le novità 2021 di Xbox andranno ben oltre Halo Infinite e The Medium. Scopriamo tutti… - infoitscienza : Xbox, non solo Halo Infinite: nel 2021 potrebbero arrivare altre esclusive ad alto budget - PlayTrucos : L’accappatoio Halo Infinite ti trasformerà in un Comfy Master Chief -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Halo Infinite: Bonnie Ross promette un 2021 pieno di sorprese Tom's Hardware Italia I videogiochi di nuova generazione più attesi in uscita nel 2021

I videogiochi in uscita nel 2021 più attesi della nuova generazione per PlayStation 5, Xbox Series X e PC: da Resident Evil VIII a Final Fantasy XVI ...

Tutte le esclusive di Xbox nel 2021

La lista dei trenta giochi in esclusiva su Xbox Series X e S nel 2021 che saranno giocabili soltanto sulla piattaforma di nuova generazione di Microsoft ...

I videogiochi in uscita nel 2021 più attesi della nuova generazione per PlayStation 5, Xbox Series X e PC: da Resident Evil VIII a Final Fantasy XVI ...La lista dei trenta giochi in esclusiva su Xbox Series X e S nel 2021 che saranno giocabili soltanto sulla piattaforma di nuova generazione di Microsoft ...