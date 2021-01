Giustizia, Recovery Plan e ora la grana Udc. Ma Conte non si ferma. Dieci giorni di fuoco per l’Esecutivo. La priorità è blindare i numeri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Accelera su tutti i fronti il premier. Entra nel vivo il dibattito sul Recovery Plan: Giuseppe Conte vedrà oggi i sindacati, lunedì le imprese, martedì sindaci e governatori. Ieri ha incontrato una delegazione di ex pentastellati, oggi si terrà una riunione dei componenti della commissione Affari costituzionali della maggioranza alla presenza anche del governo per accelerare sulla legge elettorale di tipo proporzionale. Ma soprattutto ieri sera in Cdm Conte ha ceduto, come aveva promesso, la delega sui Servizi a Pietro Benassi, attuale consigliere diplomatico del presidente del Consiglio. Sa benissimo che il governo si gioca tutto nel giro dei prossimi giorni. E che urge la costituzione di un gruppo consolidato, autonomo, in Parlamento che sostenga l’Esecutivo. Salvo rinvii, il 27 si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Accelera su tutti i fronti il premier. Entra nel vivo il dibattito sul: Giuseppevedrà oggi i sindacati, lunedì le imprese, martedì sindaci e governatori. Ieri ha incontrato una delegazione di ex pentastellati, oggi si terrà una riunione dei componenti della commissione Affari costituzionali della maggioranza alla presenza anche del governo per accelerare sulla legge elettorale di tipo proporzionale. Ma soprattutto ieri sera in Cdmha ceduto, come aveva promesso, la delega sui Servizi a Pietro Benassi, attuale consigliere diplomatico del presidente del Consiglio. Sa benissimo che il governo si gioca tutto nel giro dei prossimi. E che urge la costituzione di un gruppo consolidato, autonomo, in Parlamento che sostenga. Salvo rinvii, il 27 si ...

Mercoledì, quando il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si presenterà in Aula per la relazione sullo stato della Giustizia, ci sarà il primo test importante. "Volenterosi" cercansi ...

