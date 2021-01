«Game of Thrones», HBO mette in cantiere un nuovo prequel (Di venerdì 22 gennaio 2021) Detto popolare vuole che il troppo stroppi, ma non c’è saggezza che regga di fronte a Game of Thrones. La serie tv tratta dagli scritti di George R. R. Martin ha avuto un successo tale da produrre, all’indomani della propria fine, una mole immensa di progetti collaterali, l’ultimo dei quali annunciato da Variety. Il sito americano ha spiegato come la Hbo sia pronta ad adattare per il piccolo schermo Tales of Dunk and Egg, una serie di tre novelle pubblicata tra il 1998 e il 2010 ed uscita, in Italia, nella raccolta Il cavaliere dei Sette Regni. Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) Detto popolare vuole che il troppo stroppi, ma non c’è saggezza che regga di fronte a Game of Thrones. La serie tv tratta dagli scritti di George R. R. Martin ha avuto un successo tale da produrre, all’indomani della propria fine, una mole immensa di progetti collaterali, l’ultimo dei quali annunciato da Variety. Il sito americano ha spiegato come la Hbo sia pronta ad adattare per il piccolo schermo Tales of Dunk and Egg, una serie di tre novelle pubblicata tra il 1998 e il 2010 ed uscita, in Italia, nella raccolta Il cavaliere dei Sette Regni.

