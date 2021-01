Flc Cgil Roma-Lazio | stipendi in ritardo | mercoledì assemblea precari

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021)– “Quei lavoratori superche hanno stipulato un cosiddetto ‘contratto COVID’ stanno lavorando dal mese di settembre/ottobre e ancora non percepiscono il primoo. Siamo al mese di gennaio e stiamo parlando della Pubblica Amministrazione.” “Abbiamo indetto un’online per idelil 27 gennaio alle ore 17 perche’, se non ci sara’ questo pagamento entro il 25 gennaio, e se i pagamenti non si stabilizzeranno mensilmente da gennaio sara’ mobilitazione certa.” “È vergognoso pensare che ci possano essere lavoratori nella PA non solo(e siamo gia’ stati condannati dall’Unione europea per questo), ma addirittura che non vengono pagati regolarmente. Sono passati ben 4 mesi e riteniamo che questi lavoratori, personale Docente e ATA, ...