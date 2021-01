Fiorella Mannoia, chi è e cosa fa il compagno Carlo Di Francesco (27 anni più giovane) (Di venerdì 22 gennaio 2021) La celebre e stimatissima cantante Fiorella Mannoia era riuscita a tenere lontani dal pettegolezzo i bisbigli sul suo attuale amore. Nessuno, negli ultimi 10 anni di riflettori dell’artista dai capelli rosso fiamma, era riuscito nell’ardua impresa di ottenere informazioni su chi fosse o di cosa si occupasse, tantomeno sul fatto che esistesse. Finché proprio Fiorella ha battuto sul tempo i predatori più agguerriti di gossip, facendo la rivelazione. Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta, per il contenuto e per l’imprevedibilità delle confessioni. Fiorella Mannoia negli ultimi anni si è lasciata andare circa la frequentazione che ha stregato il suo cuore. In occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, la ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 22 gennaio 2021) La celebre e stimatissima cantanteera riuscita a tenere lontani dal pettegolezzo i bisbigli sul suo attuale amore. Nessuno, negli ultimi 10di riflettori dell’artista dai capelli rosso fiamma, era riuscito nell’ardua impresa di ottenere informazioni su chi fosse o disi occupasse, tantomeno sul fatto che esistesse. Finché proprioha battuto sul tempo i predatori più agguerriti di gossip, facendo la rivelazione. Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta, per il contenuto e per l’imprevedibilità delle confessioni.negli ultimisi è lasciata andare circa la frequentazione che ha stregato il suo cuore. In occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, la ...

StefanoGuerrera : possiamo dire che non abbiamo mai riconosciuto a Fiorella Mannoia il suo vero valore e talento? Sempre composta, se… - radio7asiago : Now Playng: Fiorella Mannoia - Nessuna Conseguenza - GammaStereoRoma : Fiorella Mannoia - La Casa In Riva Al Mare - SpettacoloNews1 : Fiorella Mannoia: stasera secondo appuntamento su Rai 1 con tanti ospiti - - BnB_Ferroviere : #22gennaio: Fiorella Mannoia torna in tv su @RaiUno per il secondo e ultimo appuntamento con “La Musica che gira in… -