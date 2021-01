Euphoria, il secondo episodio dedicato a Jules. Il trailer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo il successo di Parte Uno: Rue, torna con un secondo episodio speciale Euphoria l’acclamato ritratto senza filtri delle paure e degli eccessi della Generazione Z che è valso a Zendaya uno storico Emmy. Di cosa parlerà la parte due? Euphoria la trama: Jules, come il primo episodio, farà da ponte tra la prima e la seconda, attesissima stagione del cult HBO. E se il primo speciale raccontava di Rue, che in una tavola calda alla vigilia di Natale intratteneva una lunga e rivelatrice conversazione col suo sponsor Ali (Colman Domingo), la seconda parte segue Jules durante le vacanze di Natale mentre riflette sull’anno appena trascorso, anno in cui dopo esserle stata vicinissima aveva lasciato Rue abbandonandola alla stazione e facendola ricadere nel tunnel della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo il successo di Parte Uno: Rue, torna con unspecialel’acclamato ritratto senza filtri delle paure e degli eccessi della Generazione Z che è valso a Zendaya uno storico Emmy. Di cosa parlerà la parte due?la trama:, come il primo, farà da ponte tra la prima e la seconda, attesissima stagione del cult HBO. E se il primo speciale raccontava di Rue, che in una tavola calda alla vigilia di Natale intratteneva una lunga e rivelatrice conversazione col suo sponsor Ali (Colman Domingo), la seconda parte seguedurante le vacanze di Natale mentre riflette sull’anno appena trascorso, anno in cui dopo esserle stata vicinissima aveva lasciato Rue abbandonandola alla stazione e facendola ricadere nel tunnel della ...

