Effetto Resident Evil in The Division 2 | arriva l’evento crossover con Leon Kennedy

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è un po’ diin Tom Clancy’s The2. Sì, avete letto bene, per quanto i due franchise siano sensibilmente diversi per genere, gameplay e tematiche, sono riusciti ad incontrarsi grazie ad un peculiare accordo stretto tra la giapponese Capcom e la francese Ubisoft. Nel corso dell’ultimo showcase del colosso di Osaka, che ha fissato la data di uscita dell’attesissimoVillage e alzato il sipario sul progetto multiplayerRe:Verse, le due aziende hanno infatti annunciato in via ufficiale una sorpresa per tutti i giocatori del celebre looter shooter, utile pure a festeggiare il 25esimo anniversario della saga survival horror per eccellenza. Come potete verificare nel trailer visibile poco più in basso in questo stesso ...