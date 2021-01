“Eccessivo parlare di Generazione Covid, però i ragazzi perdono ritmo e trovano ansia” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lockdown prolungato, vite confinate all’interno di zone multicolor che stabiliscono cosa possiamo e non possiamo fare, scuole superiori chiuse da mesi, medie ad intermittenza e didattica a distanza che mette a dura prova studenti, genitori e insegnanti. Nonni chiusi in casa che soffrono pure lo stigma del “sei vecchio, chiuditi in casa e lascia passare la nottata” quando la “nottata”, a una certa età non va certo verso una promettente alba. ansia, depressione e angoscia sono dietro l’angolo. Per tutti. Sacrosanta l’attenzione ai più giovani, che rappresentano il futuro di questo nostro mondo. La preoccupazione è quella del buco che la pandemia potrebbe causare nello sviluppo della personalità degli adolescenti di oggi, condannandoli ad un futuro “groviera” a causa delle opportunità perse, delle esperienze non vissute e non più recuperabili. Buchi emotivi, relazionali e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lockdown prolungato, vite confinate all’interno di zone multicolor che stabiliscono cosa possiamo e non possiamo fare, scuole superiori chiuse da mesi, medie ad intermittenza e didattica a distanza che mette a dura prova studenti, genitori e insegnanti. Nonni chiusi in casa che soffrono pure lo stigma del “sei vecchio, chiuditi in casa e lascia passare la nottata” quando la “nottata”, a una certa età non va certo verso una promettente alba., depressione e angoscia sono dietro l’angolo. Per tutti. Sacrosanta l’attenzione ai più giovani, che rappresentano il futuro di questo nostro mondo. La preoccupazione è quella del buco che la pandemia potrebbe causare nello sviluppo della personalità degli adolescenti di oggi, condannandoli ad un futuro “groviera” a causa delle opportunità perse, delle esperienze non vissute e non più recuperabili. Buchi emotivi, relazionali e ...

