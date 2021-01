E l’Rt nazionale torna a calare dopo 5 settimane consecutive: è sotto la soglia dell’1 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità che porterà alla decisione del governo sui colori delle regioni Leggi su corriere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità che porterà alla decisione del governo sui colori delle regioni

TozziNicola : RT @RegioneLazio: “Nel Lazio l’incidenza dell’influenza stagionale è praticamente assente. Abbiamo un’incidenza inferiore alla media nazion… - ResiStefano : RT @Radio3tweet: La musica dal vivo per i 700 anni dalla nascita di #Dante, con Adès e Liszt: alle 20.30, in diretta dall'Auditorium Parco… - GPiziarte : L'indice Rt nazionale scende sotto 1 (di L. Matarese) - butera_linda : RT @claudio_2022: Morire per una sfida su Tiktok, la bimba di Palermo che si è strangolata non ce l’ha fatta. Queste immani porcherie dovr… - uisptorino : RT @forumterzosett: Il Forum Nazionale del Terzo settore è l’organizzazione più rappresentativa del Terzo settore italiano: il riconoscimen… -

Ultime Notizie dalla rete : l’Rt nazionale Covid, il fisico Roberto Battiston ci mette in guardia sull'arrivo della terza ondata l'eco di caserta