Bufalatte – Milano

(Di sabato 23 gennaio 2021)Via Pavia, 3 – 20136Tel. 02/39811628 Sito Internet: Tipologia: formaggeria Prezzi: mozzarella 18€/kg, provola 18€/kg Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAL’insegna bianca con l’immagine stilizzata del muso di una bufala e una goccia non lascia ombra di dubbio sulle specialità della casa: i formaggi con il latte di bufala. Non solo mozzarella di bufala Dop, ma anche scamorza bianca e affumicata, provola, caciocavallo, ricotta. Non mancano altri prodotti caseari, principalmente del Sud Italia, come i nodini di Andria, la stracciatella, il primo sale, oltre a vini, conserve, taralli, pane di Altamura e di Laterza e alcuni salumi. Si può acquistare da asporto oppure ci si può sedere a uno dei tavolini interni o esterni dove è possibile assaggiare i prodotti rielaborati in alcune ricette. Per esempio, la frisella con mozzarella di bufala e ...