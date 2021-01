Asia Argento si racconta: dalle violenze della madre agli abusi di un noto regista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Asia Argento ha deciso di raccontare la sua storia in un romanzo autobiografico, intitolato Anatomia di un cuore selvaggio. Il libro, edito Piemme, uscirà in tutte le librerie il prossimo 26 gennaio. L’attrice e regista, figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, ha deciso di aprire il suo cuore ai fan e di parlare della sua vita, raccontando anche del rapporto complesso con sua madre e dei vari momenti drammatici della sua storia. In occasione dell’uscita della sua autobiografia, Asia Argento si è lasciata andare ad una lunga intervista per il Corriere della Sera, durante la quale l’artista ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha deciso dire la sua storia in un romanzo autobiografico, intitolato Anatomia di un cuore selvaggio. Il libro, edito Piemme, uscirà in tutte le librerie il prossimo 26 gennaio. L’attrice e, figlia di Darioe Daria Nicolodi, ha deciso di aprire il suo cuore ai fan e di parlaresua vita,ndo anche del rapporto complesso con suae dei vari momenti drammaticisua storia. In occasione dell’uscitasua autobiografia,si è lasciata andare ad una lunga intervista per il CorriereSera, durante la quale l’artista ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti. Leggi anche ...

