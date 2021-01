Asia Argento accusa Rob Cohen | Abusò di me sul set di xXx

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 gennaio 2021)il regista Rob: 'di me durante le riprese di xXx, mi fece bere la droga dello stupro'; l'episodio è stato svelato nel nuovo libro dell'attrice e regista, 'Anatomia di un cuore selvaggio'.hato il regista Robdi stupro e lo ha fatto attraverso le pagine del suo nuovo libro in uscita il 26 gennaio, Anatomia di un cuore selvaggio. L'attrice e regista ha approfondito l'episodio in un'intervista con il Corriere della Sera.ha spiegato che "è la prima volta che parlo di, successe nel 2002 mentre giravamo xXx.di me facendomi bere il Ghb, sinceramente ai tempi non sapevo cosa fosse. Mi sono ...