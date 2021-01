Alda D'Eusanio al Grande Fratello Vip, la nuova concorrente entrerà con l'inseparabile pappagallo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alda D'Eusanio entrerà nella casa del La giornalista farà il suo ingresso nella porta rossa venerdì 29 gennaio, secondo quanto confermato all'Adnkronos da fonti vicine al programma. La D'Eusanio in ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021)D'nella casa del La giornalista farà il suo ingresso nella porta rossa venerdì 29 gennaio, secondo quanto confermato all'Adnkronos da fonti vicine al programma. La D'in ...

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - trash_italiano : Muoio perché sferati come Alba Parietti e Alda D'Eusanio hanno da ridire su tutti. TUTTI. 3848 ospiti = loro hanno… - panelelasalame : #TZVIP Ma poi avessero fatto entrare un personaggio giovane, interessante, divertente, leggero no Alda D'Eusanio. P… - dave7664238245 : Non so se ormai mi annoia di più il programma o le liti tra le varie tifoserie ?? Comunque a breve dovrebbe entrare… - Angela65886253 : @juveab87 Ma chi Alda d’eusanio? -