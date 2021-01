Wanda si confessa | “Vero | sono stata infedele alcune volte Patto con Mauro? Falso | abbiamo…”

Leggi su golssip

(Di giovedì 21 gennaio 2021)Nara si èta su Instagram rispondendo alle domande dei follower: "Sei?". La moglie diIcardi ha risposto in maniera schietta: "...". caption id="attachment 107513" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionFalsa invece la voce che raccontava come lei eavessero fatto unall'inizio della loro relazione con il divieto di uscire da soli senza l'altro presente: ". Ho viaggiato da sola molteper lavoro e lo ha fatto anche lui", ha dichiarato la modella e ha aggiunto: "La relazione è iniziata come per chiunque altro... lui era single e io miseparata vivendo in Argentina".caption ...