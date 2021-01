Voti in cambio di appalti e un pranzo a Roma. Le accuse a Cesa nelle carte di Gratteri (Di giovedì 21 gennaio 2021) Associazione per delinquere semplice, aggravata dal metodo mafioso. È l’accusa della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, dimessosi oggi, appena è venuto a conoscenza dell’inchiesta. Pur dichiarandosi assolutamente estraneo ai fatti. “Basso profilo” è il nome del fascicolo aperto dalla procura guidata da Nicola Gratteri. Al centro dell’inchiesta - che conta 160 indagati, 50 dei quali sottoposti a misure cautelari - i rapporti tra il mondo dell’imprenditoria e quello della politica con la ’ndrangheta. Il procedimento svelato questa mattina - nel quale sono stati coinvolti centinaia di uomini delle forze dell’ordine - coinvolge nomi di peso e che si abbatte sul Paese in un momento delicato. In cui l’Udc potrebbe, o avrebbe potuto, essere determinante negli equilibri di governo. Leggi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Associazione per delinquere semplice, aggravata dal metodo mafioso. È l’accusa della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di Lorenzo, segretario dell’Udc, dimessosi oggi, appena è venuto a conoscenza dell’inchiesta. Pur dichiarandosi assolutamente estraneo ai fatti. “Basso profilo” è il nome del fascicolo aperto dalla procura guidata da Nicola. Al centro dell’inchiesta - che conta 160 indagati, 50 dei quali sottoposti a misure cautelari - i rapporti tra il mondo dell’imprenditoria e quello della politica con la ’ndrangheta. Il procedimento svelato questa mattina - nel quale sono stati coinvolti centinaia di uomini delle forze dell’ordine - coinvolge nomi di peso e che si abbatte sul Paese in un momento delicato. In cui l’Udc potrebbe, o avrebbe potuto, essere determinante negli equilibri di governo. Leggi ...

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, per i pm Cesa faceva parte di un “connubio diabolico tra politici, imprenditori e agenti”. Ai domicili… - MariaAversano1 : RT @ANNAQuercia: ‘Ndrangheta, per i pm Cesa faceva parte di un “connubio diabolico tra politici, imprenditori e agenti”. Ai domiciliari l’a… - GPiziarte : RT @HuffPostItalia: Voti in cambio di appalti e un pranzo a Roma. Le accuse a Cesa nelle carte di Gratteri - CarieriF : RT @Virus1979C: ‘Ndrangheta, per i pm Cesa faceva parte di un “connubio diabolico tra politici, imprenditori e agenti”. Ai domiciliari l’as… - damorantonio : RT @ANNAQuercia: ‘Ndrangheta, per i pm Cesa faceva parte di un “connubio diabolico tra politici, imprenditori e agenti”. Ai domiciliari l’a… -