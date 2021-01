Vaccini, rischio caos per 54mila richiami. Le Regioni e i tagli: "Uguali per tutti" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Francesca Angeli In Lombardia la fine della prima fase slitta all'11 marzo. Zaia: "Riduzione del 29% sia orizzontale". Qualche governatore cambia priorità: avanti così personale scolastico e studenti di Medicina Campagna vaccinale in stallo e richiami a rischio: mancano oltre 50mila dosi. Governo e Regioni hanno raggiunto un accordo per dirottare le dosi in arrivo o già consegnate alla copertura del richiamo. La priorità è garantire le seconde dosi per tutte le Regioni e dunque è inevitabile uno slittamento nell'avvio della profilassi per gli over 80. Poi, avvertono sia il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, sia il governatore del Veneto, Luca Zaia, per le dosi in arrivo «ci sarà un riequilibrio, il taglio del 29 per cento ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Francesca Angeli In Lombardia la fine della prima fase slitta all'11 marzo. Zaia: "Riduzione del 29% sia orizzontale". Qualche governatore cambia priorità: avanti così personale scolastico e studenti di Medicina Campagna vaccinale in stallo e: mancano oltre 50mila dosi. Governo ehanno raggiunto un accordo per dirottare le dosi in arrivo o già consegnate alla copertura del richiamo. La priorità è garantire le seconde dosi per tutte lee dunque è inevitabile uno slittamento nell'avvio della profilassi per gli over 80. Poi, avvertono sia il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle, Stefano Bonaccini, sia il governatore del Veneto, Luca Zaia, per le dosi in arrivo «ci sarà un riequilibrio, ilo del 29 per cento ...

alexbarbera : Il neoassessore alla Sanità lombarda Letizia Moratti, la cui Regione ha lo stock più alto di vaccini inutilizzati,… - Mov5Stelle : Il Paese oggi ci chiede di andare avanti, di non perdere tempo, di non lasciarsi distrarre. Bisogna impegnarsi sul… - mante : Questa cosa che SDA consegni i vaccini è un rischio almeno uguale alla crisi di governo. - TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #21gennaio ORA in #diretta su @RaiTre: ?? #Covid, sempre alto il numero dei positivi,… - TgrRai : #Covid, sempre alto il numero dei positivi, ieri oltre 13.500, e dei morti, 524. È polemica per il ritardato arrivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini rischio Allarme vaccini in Emilia Romagna, richiami a rischio: "Pfizer ne risponda" La Repubblica Coronavirus, news. Oggi vertice Ue su vaccini e frontiere, in Usa 405mila morti. LIVE

"Si parla molto del vaccino russo Sputnik e del vaccino cinese Sinovac – ha detto a Sky TG24, Armando Genazzani, Membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema ...

Polizia locale «Vacciniamo il personale»

grosseto. Il calendario delle vaccinazioni anti Covid non assegna una priorità a ricevere l’immunizzazione agli agenti della polizia locale. È quanto è saltato all’occhio al sindaco Antonfrancesco Viv ...

"Si parla molto del vaccino russo Sputnik e del vaccino cinese Sinovac – ha detto a Sky TG24, Armando Genazzani, Membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema ...grosseto. Il calendario delle vaccinazioni anti Covid non assegna una priorità a ricevere l’immunizzazione agli agenti della polizia locale. È quanto è saltato all’occhio al sindaco Antonfrancesco Viv ...