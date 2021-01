Torino, Cairo presenta Nicola: “Grande empatia con i calciatori. Giampaolo un fallimento” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo l’esonero del tecnico Marco Giampaolo ha deciso di affidarsi a Davide Nicola, con un passato in granata da calciatore. Alla vigilia della trasferta a Benevento, che vista la posizione in classifica è un vero e proprio scontro salvezza, Cairo ha parlato in conferenza stampa della scelta di cambiare guida tecnica, la quarta tra gennaio 2020 e gennaio 2021: «Sempre in contatto anche in questi anni. Era un capitano senza fascia, faceva gruppo e abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Rivederlo mi ha fatto piacere. Oggi non bella giornata perché si è esonerato un allenatore: sinonimo di fallimento, tutti hanno messo del loro per non farlo funzionare. Non c’è il pubblico allo stadio, ci penalizza perché ci davano Grande spinta. E in ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente del, Urbano, dopo l’esonero del tecnico Marcoha deciso di affidarsi a Davide, con un passato in granata da calciatore. Alla vigilia della trasferta a Benevento, che vista la posizione in classifica è un vero e proprio scontro salvezza,ha parlato in conferenza stampa della scelta di cambiare guida tecnica, la quarta tra gennaio 2020 e gennaio 2021: «Sempre in contatto anche in questi anni. Era un capitano senza fascia, faceva gruppo e abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Rivederlo mi ha fatto piacere. Oggi non bella giornata perché si è esonerato un allenatore: sinonimo di, tutti hanno messo del loro per non farlo funzionare. Non c’è il pubblico allo stadio, ci penalizza perché ci davanospinta. E in ...

