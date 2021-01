Supercoppa | i quotidiani massacrano Insigne | “E’ il terzo rigore che sbaglia contro la Juve | è la sua kryptonite”

cn1926it : #Insigne, i quotidiani lo bocciano: è l’emblema della serata da dimenticare del #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa quotidiani

I quotidiani non risparmiano il capitano del Napoli, insufficienze pesantissime Lorenzo Insigne ha macchiato la sua prestazione nella finale di Supercoppa ...I giudizi dei quotidiani nei confronti di Lorenzo Insigne sono molto duri. Per il capitano azzurro è il terzo rigore sbagliato contro i bianconeri in carriera.