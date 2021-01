Parlamento Ue: “Inefficace il sistema con cui Bruxelles scrive la lista dei paradisi fiscali. E i Paesi Ue non vanno esclusi dall’analisi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) In ottobre aveva sollevato molti interrogativi la decisione dell’Ecofin di togliere le isole Cayman e l’Oman dalla lista nera dei paradisi fiscali. Ora i criteri con cui queste decisioni vengono prese a Bruxelles finiscono sotto la lente del Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione in cui invita a modificare il sistema giudicato “confuso ed Inefficace“. E chiede che i Paesi Ue non siano essere esclusi dall’analisi per vedere se presentano qualche caratteristica di paradiso fiscale e quelli che non superano tale verifica siano considerati a loro volta paradisi. Il testo è stato approvato con 587 voti favorevoli, 50 contrari e 46 astensioni. L’elenco Ue dei paradisi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) In ottobre aveva sollevato molti interrogativi la decisione dell’Ecofin di togliere le isole Cayman e l’Oman dallanera dei. Ora i criteri con cui queste decisioni vengono prese afiniscono sotto la lente deleuropeo, che ha approvato una risoluzione in cui invita a modificare ilgiudicato “confuso ed“. E chiede che iUe non siano essereper vedere se presentano qualche caratteristica di paradiso fiscale e quelli che non superano tale verifica siano considerati a loro volta. Il testo è stato approvato con 587 voti favorevoli, 50 contrari e 46 astensioni. L’elenco Ue dei...

