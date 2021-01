Menarini, Commissione Ue approva farmaco Elzonris (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Menarini ha annunciato oggi l’approvazione da parte della Commissione Europea del farmaco Elzonris (tagraxofusp), come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN), una neoplasia ematologica rara e aggressiva con prognosi severa. La decisione della Commissione – fa sapere Menarini in una nota – fa seguito al parere positivo adottato dal Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) a novembre 2020 e si basa sul più ampio studio prospettico mai condotto in pazienti con BPDCN naive al trattamento o precedentemente trattati. Elzonris ha ricevuto la designazione di farmaco ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppoha annunciato oggi l’zione da parte dellaEuropea del(tagraxofusp), come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN), una neoplasia ematologica rara e aggressiva con prognosi severa. La decisione della– fa saperein una nota – fa seguito al parere positivo adottato dal Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) a novembre 2020 e si basa sul più ampio studio prospettico mai condotto in pazienti con BPDCN naive al trattamento o precedentemente trattati.ha ricevuto la designazione di...

