Mandzukic al Milan “Bel gruppo e primi | pronto a dare una mano”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 gennaio 2021)O (ITALPRESS) – “Sono molto contento di essere al, mistavo preparando per questa opportunità e ho trovato unabellissima atmosfera sia nelche con il mister, la squadraè prima in classifica e per me è molto importante farmi trovaree rendere al massimo e credo che questo succederà”. Questele prime parole di Marionella conferenza stampa dipresentazione come nuovo attaccante del. “Mi sono allenatoduramente negli ultimi mesi e ho accettato un grande club comequello rossonero perchè mi sento”, ha aggiunto il croato.“Arrivo in una squadra giovane dove tutti combattono e io sono sempre stato un professionista che ha dato tutto in campo, sarò felice se i giovani mi seguiranno”. Il croato èa ...