LIVE Sci alpino, Ultima prova Kitzbuehel in DIRETTA: si comincia! Paris il primo a scendere (Di giovedì 21 gennaio 2021) 11.34: Lo sloveno Cater chiude a 1.89 da Paris. Adesso una discesa che può dire molto sulla prestazione dell'azzurro. Tocca a Ryan Cochran-Siegle. 11.31: Dominik Paris ha chiuso la sua prova con il tempo di 1'56"32. Adesso si attendono alcune discese per valutare la prestazione dell'azzurro. 11.29: SI PARTE! Tocca a Dominik Paris! 11.26: Tra poco tocca a Dominik Paris. 11.24: Oltre agli americani anche austriaci e svizzeri si presentano da favoriti. In casa Italia ovviamente i fari sono puntati su Paris, ma oggi testerà per la prima volta la pista anche Christof Innerhofer. 11.20: Ieri gli americani hanno impressionato, realizzando la doppietta con in testa Cochran-Siegle e al secondo posto Travis ...

