Lazio Parma LIVE 1-0: doppio cambio per Inzaghi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Lazio e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio "Olimpico", Lazio e Parma si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Parma 1-0 MOVIOLA 1? Si parte – All'olimpico comincia il match tra Lazio e Parma 9? Possesso Lazio – I biancocelesti pressano alto, ci prova Pereira ad impensierire Colombi 14? Primo squillo del match – Palla in profondità per Muriqi, il giocatore è bravo a prendere i tempi alla difesa ducale, si inserisce tra due e calcia in porta: la sfera rimbalza sul legno 18? Conclusione Parma – Contropiede ...

