Insulti e offese a due colleghe della moglie | volevano convincerla a vaccinarsi contro il Covid

452Tefiti : #censorship #TwitterCensorship #censuratwitter nn fare propagare traumi (emozioni represse e malgestite)nascondendo… - RaschiDaniele : Quanto cazzo odio i tifosotti da Instagram..vinci una partita e subito 'LEGGENDE' 'SPOSAMI'...tutti sul carro dei v… - Angelblink10 : @Corriere Se era una foto di Roma o Napoli chissà insulti e offese che avremmo letto??ma è milano e quindi tutto bene... - ANNARITARIZZEL1 : @antonellaimma @19ElenaMaria78 No Antonella, semplicemente ha cambiato strategia per sfoltire il 'malato'. Chi è ma… - robertafatta1 : @Alessia19796841 @prelemi_power @Lux09206461 Gli insulti e le offese li hai visti solo te, Pier ha solo chiesto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti offese

Globalist.it

L'uomo, un 56enne del vercellese, dovrà ora rispondere di interruzione di pubblico servizio poiché durante la lite l'attività del centro prelievi dove le tre donne lavorano è stata sospesa per circa u ...Melania Trump merita rispetto e chi le dà della escort è un maldicente Le offese alla ex first lady sono un insulto a tutte le donne ...