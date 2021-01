Incidenti sul lavoro | nel Salernitano 4 morti in 21 giorni La Cisl chiede più controlli | Asl e Ispettorato si attivino

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “In provincia di Salerno siamo assistendo a una strage che forse non fa più notizia vista l’emergenza Covid. Tuttavia, voglio ricordare alle istituzioni che ieri è morto un altro lavoratore, operaio edile nello specifico, vittima di un incidente su un cantiere a Bellizzi. Si tratta della quarta vittima in provincia dall’inizio del 2021, che è iniziato solo da 21. Tutto questo, nel silenzio di chi dovrebbe tutelare chi compie solo il proprio dovere, è inaccettabile”. Lo scrive in una nota Gerardo Ceres, segretario generale dellaSalerno, commentando l’ennesima vittima sulin provincia. “Non possiamo più perdere tempo. Non bastavano idi Eboli, Siano e Omignano: alla lista ora aggiungiamo il caso di Bellizzi. Vorremmo capire, in questo sistema, che ruolo giocano l’Asl e ...