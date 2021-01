Il piano di Biden per arginare l’epidemia: «Test, mascherine e vaccini: finora l’azione contro il Covid è stata un fallimento» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il prossimo mese negli Stati Uniti potrebbero esserci 500mila morti causate dal Coronavirus. O almeno è questa la previsione fatta da Joe Biden durante la presentazione del nuovo piano anti-Covid. «Più dei morti americani nella seconda guerra mondiale», ha spiegato. Numeri davanti a cui secondo il 46° Presidente degli Stati Uniti non si è ancora fatto abbastanza: «finora la pandemia è stata un triste fallimento». Per questo Biden ha deciso di firmare 10 ordini esecutivi, che vanno dal potenziamento dei Test e dei tracciamenti alla campagna per le vaccinazioni, passando dalla riapertura delle scuole in sicurezza fino all’aumento della produzione di mascherine e altro materiale farmaceutico. Sulle mascherine ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il prossimo mese negli Stati Uniti potrebbero esserci 500mila morti causate dal Coronavirus. O almeno è questa la previsione fatta da Joedurante la presentazione del nuovoanti-. «Più dei morti americani nella seconda guerra mondiale», ha spiegato. Numeri davanti a cui secondo il 46° Presidente degli Stati Uniti non si è ancora fatto abbastanza: «la pandemia èun triste». Per questoha deciso di firmare 10 ordini esecutivi, che vanno dal potenziamento deie dei tracciamenti alla campagna per le vaccinazioni, passando dalla riapertura delle scuole in sicurezza fino all’aumento della produzione die altro materiale farmaceutico. Sulle...

