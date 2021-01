Grande Fratello Vip 5: la mamma di Tommaso Zorzi bacchetta uno degli autori (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con l’ufficializzazione dell’ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip 5, i concorrenti si sono lasciati prendere dallo sconforto, tanto che gli autori hanno deciso di regalare ai gieffini una chiamata con i loro parenti e, fra queste, ha fatto parlare quella tra Tommaso Zorzi e sua madre. Confrontandosi con gli altri concorrenti circa le chiamate ricevute, infatti, Tommaso Zorzi ha rivelato un aneddoto molto divertente. La mamma di Tommaso, infatti, avrebbe detto, durante la chiamata, qualcosa che probabilmente non avrebbe dovuto dire, tanto che un autore sarebbe stato costretto a intervenire. Peccato che la mamma dell’influencer milanese non si sia lasciata scalfire e, invece, gli avrebbe risposto per le rime ... Leggi su trendit (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con l’ufficializzazione dell’ennesimo prolungamento delVip 5, i concorrenti si sono lasciati prendere dallo sconforto, tanto che glihanno deciso di regalare ai gieffini una chiamata con i loro parenti e, fra queste, ha fatto parlare quella trae sua madre. Confrontandosi con gli altri concorrenti circa le chiamate ricevute, infatti,ha rivelato un aneddoto molto divertente. Ladi, infatti, avrebbe detto, durante la chiamata, qualcosa che probabilmente non avrebbe dovuto dire, tanto che un autore sarebbe stato costretto a intervenire. Peccato che ladell’influencer milanese non si sia lasciata scalfire e, invece, gli avrebbe risposto per le rime ...

