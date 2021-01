File per mangiare | è Milano oggi | ma sembra la Atene di ieri

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 gennaio 2021) In una corrispondenza del 2012 per Formiche raccontavo il dramma sociale nella Grecia della troika, conper avere del cibo gratuito. Giorni fa uno scenario più o meno simile è stato testimoniato da alcuni colleghi a, con i nuovi poveri in dignitosa fila per un pasto. Non vorrei che in Italia in questo primo anno post Covid si parlasse solo di Sanremo, dpcm e zonarossa. Il pezzo andato in onda su Rai3 qualche sera fa dava conto di una cooperativa sociale a cui si sono rivolti negli ultimi mesi non solo “indigenti storici”, come senzatetto o immigrati, ma anche altre vittime della pandemia. Camer, camionisti, lavoratori di vario genere che sono purtroppo stati privati del sostentamento quotidiano dato dall’occupazione. Un contratto che evapora, un’azienda che non ce la fa e chiude, la cassa integrazione che non arriva, ...