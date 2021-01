Deborah Iori è partita per curarsi a Dallas: aveva chiesto un aiuto per il volo (Di giovedì 21 gennaio 2021) commenta Lombardia Notizie aveva lanciato un ultimo disperato appello per poter raggiungere gli Stati Uniti e così essere curata con una terapia salvavita. Deborah Iori , 44enne di Sangiano (Varese), ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) commenta Lombardia Notizielanciato un ultimo disperato appello per poter raggiungere gli Stati Uniti e così essere curata con una terapia salvavita., 44enne di Sangiano (Varese), ...

