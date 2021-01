“Dayane a letto con lei…”. Colpo di scena al GF Vip: Rosalinda non sapeva niente. E quando lo scopre non la prende bene (Di giovedì 21 gennaio 2021) Già un paio di giorni fa Rosalinda Cannavò era stata buttata fuori dal proprio letto da quella che poco tempo prima reputava la sua migliore amica all’interno della Casa del GF Vip, Dayane Mello. Infatti la modella brasiliana infatti ha preferito passare la notte dormendo di fianco a Stefania Orlando e Carlotta Dell’Isola. Il repentino cambio di letti, accaduto nella notte di qualche giorno fa nella Casa del Grande Fratello Vip, ha disorientato Rosalinda Cannavò. La 28enne si è ritrovata con Dayane Mello che ha preferito a lei Carlotta Dell’Isola, ed è stata costretta dunque a chiedere asilo a Maria Teresa Ruta. La reazione. (Continua dopo le foto) L’altro giorno ci chiedevamo se l’improvviso rimescolamento letti avrebbe innescato nuove dinamiche, adesso ne abbiamo la certezza. Ricordiamo che anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Già un paio di giorni faCannavò era stata buttata fuori dal proprioda quella che poco tempo prima reputava la sua migliore amica all’interno della Casa del GF Vip,Mello. Infatti la modella brasiliana infatti ha preferito passare la notte dormendo di fianco a Stefania Orlando e Carlotta Dell’Isola. Il repentino cambio di letti, accaduto nella notte di qualche giorno fa nella Casa del Grande Fratello Vip, ha disorientatoCannavò. La 28enne si è ritrovata conMello che ha preferito a lei Carlotta Dell’Isola, ed è stata costretta dunque a chiedere asilo a Maria Teresa Ruta. La reazione. (Continua dopo le foto) L’altro giorno ci chiedevamo se l’improvviso rimescolamento letti avrebbe innescato nuove dinamiche, adesso ne abbiamo la certezza. Ricordiamo che anche ...

