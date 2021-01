Così rubano i dati della tua carta di credito: ecco cosa non devi mai fare (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fino a qualche anno fa le carte di credito venivano usate in Italia in maniera molto minore rispetto a tutti gli altri paesi europei e mondiali, ma da quando il Governo ha inserito il cashback e tanti altri incentivi per chi effettua pagamenti con carte di credito, l’uso è aumentato a dismisura anche nel nostro Paese. C’è da dire che le carte di credito sono molto sicure, al contrario di quanti alcuni pensano, basta solo seguire delle piccole regole per evitare truffe, che comunque sono sempre dietro l’angolo. Oltre alle truffe online, come ad esempio il phishing, e offline, un altro aspetto che spaventa molto i potenziali utilizzatori delle carte di pagamento è l’eventualità che queste possano venire rubate, garantendo Così l’accesso ai propri risparmi al malintenzionato di turno. Anche qui, però, basta agire ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fino a qualche anno fa le carte divenivano usate in Italia in maniera molto minore rispetto a tutti gli altri paesi europei e mondiali, ma da quando il Governo ha inserito il cashback e tanti altri incentivi per chi effettua pagamenti con carte di, l’uso è aumentato a dismisura anche nel nostro Paese. C’è da dire che le carte disono molto sicure, al contrario di quanti alcuni pensano, basta solo seguire delle piccole regole per evitare truffe, che comunque sono sempre dietro l’angolo. Oltre alle truffe online, come ad esempio il phishing, e offline, un altro aspetto che spaventa molto i potenziali utilizzatori delle carte di pagamento è l’eventualità che queste possano venire rubate, garantendol’accesso ai propri risparmi al malintenzionato di turno. Anche qui, però, basta agire ...

