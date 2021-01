Corbo: Insigne non è ancora l’uomo squadra che Gattuso e il Napoli cercano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La lettura di Antonio Corbo su Repubblica, racconta di una Juve che ha vinto una partita strana, una partita in cui il suo unico pensiero è stato quello di lanciare la palla a Ronaldo, un Ronaldo che ha girato meno di tutti nel primo tempo, ma che nella ripresa ha sbloccato la gara trafiggendo Ospina. Il Napoli gioca, si rende pericoloso, ma spreca il pareggio con un incomprensibile errore di Insigne dal dischetto Ci vorrà tempo perché convinca se stesso e il Napoli: non è ancora lui il vero uomo squadra che Gattuso e il Napoli erano certi di aver trovato C’è tensione, tanta e questa soffoca l’estro del capitano nel battere il rigore che potrebbe valergli il suo centesimo gol Piano, piano, fuori, fuori. Che tristezza. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) La lettura di Antoniosu Repubblica, racconta di una Juve che ha vinto una partita strana, una partita in cui il suo unico pensiero è stato quello di lanciare la palla a Ronaldo, un Ronaldo che ha girato meno di tutti nel primo tempo, ma che nella ripresa ha sbloccato la gara trafiggendo Ospina. Ilgioca, si rende pericoloso, ma spreca il pareggio con un incomprensibile errore didal dischetto Ci vorrà tempo perché convinca se stesso e il: non èlui il vero uomochee ilerano certi di aver trovato C’è tensione, tanta e questa soffoca l’estro del capitano nel battere il rigore che potrebbe valergli il suo centesimo gol Piano, piano, fuori, fuori. Che tristezza. L'articolo ...

napolista : Corbo: #Insigne non è ancora l'uomo squadra che #Gattuso e il #Napoli cercano - sscalcionapoli1 : Corbo: 'Bisogna gestire al massimo la bravura e l'estro di Insigne' #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Corbo: “Determinante Insigne, ma deve essere gestito bene perché le sue… - MondoNapoli : Corbo: 'Strepitoso Insigne, ma va gestito. Napoli pronto per Juve' - - infoitsport : Corbo: 'Insigne decisivo, va gestito fisicamente e non impiegato in modo asfissiante' -