Che cosa accade ora con BidenL’America che non ti aspetti (Di giovedì 21 gennaio 2021) La politica Usa è lontana anni luce dalla nostra. Ieri si è insediato il 46esimo presidente degli Usa, Joe Biden. In Europa rappresentiamo i Democratici come l’innovazione, il progresso, il bene e i Repubblicani come la conservazione, la regressione, il male. E si pensa che chi ha votato Trump sia un “ritardato” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 gennaio 2021) La politica Usa è lontana anni luce dalla nostra. Ieri si è insediato il 46esimo presidente degli Usa, Joe Biden. In Europa rappresentiamo i Democratici come l’innovazione, il progresso, il bene e i Repubblicani come la conservazione, la regressione, il male. E si pensa che chi ha votato Trump sia un “ritardato” Segui su affaritaliani.it

Pontifex_it : Gesù, dopo l’Ultima Cena, ha pregato per i suoi, «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ciò significa che n… - borghi_claudio : Riferisco due letture che circolano della questione #Cesa Quella oggettiva è che conte puntava sull'UDC come conten… - EzioGreggio : Juveeeeeeeeee! Come dice Giampiero Boniperti nel calcio vincere è l’unica cosa che conta! Alla @juventusfc la… - merimascherpa : RT @giufra555: Salve, e due, dopo Lorenzo Cesa, Udc quindi centro destra, il bis oggi, Alemanno, quindi in un paese al contrario i tre in f… - sara33052052 : RT @SGOwnsMySoul: R: 'Devo capire delle cose...e non so se le devo capire stando un po' lontana da te' D: 'Penso che devi capire qualcosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Iliad down: problemi alla rete. Che cosa sta succedendo StartupItalia Pci, De Petris (Leu): oggi c'è bisogno di sinistra ecologista

Roma, 21 gen - A un secolo dalla nascita del Partito comunista italiano, che si celebra oggi, le identità della sinistra sono sempre più molteplici. A incarnare quella ecologista c'è tra gli altri Lor ...

Gabriella Germani: «Imitare la politica mi diverte, ma il mio sogno è interpretare un ruolo drammatico in una fiction»

Gabriella Germani continua a stupire con le sue imitazioni. Tutti i venerdì ha il suo spazio nell’anteprima di Titolo V, il talk di Rai3 in prima serata. Non solo Gruber, ...

Roma, 21 gen - A un secolo dalla nascita del Partito comunista italiano, che si celebra oggi, le identità della sinistra sono sempre più molteplici. A incarnare quella ecologista c'è tra gli altri Lor ...Gabriella Germani continua a stupire con le sue imitazioni. Tutti i venerdì ha il suo spazio nell’anteprima di Titolo V, il talk di Rai3 in prima serata. Non solo Gruber, ...