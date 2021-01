Calciomercato Juventus | duro affronto con la società | Paratici ne approfitta

Leggi su inews24

(Di giovedì 21 gennaio 2021)quello tra il giocatore e il Presidente. In seguito alle ultime esternazioni, la via dell’addio è certa. Lae Andrea Pirlo tornano a sorridere. Per i bianconeri la vittoria in Supercoppa italiana non è solo un trofeo, ma l’inizio di un nuovo ciclo. Con il Maestro in panchina la Vecchia Signora sembra L'articolo proviene da Inews.it.