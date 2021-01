Madrid (Spagna) – Esplode palazzo in Calle de Toledo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una forte esplosione ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid. E’ successo intorno alle tre del pomeriggio. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo, all’altezza della Chiesa Virgen de la Paloma. Secondo fonti della polizia citate dall’Efe, la zona è stata evacuata Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una forte esplosione ha semidistrutto un edificio nel centro di. E’ successo intorno alle tre del pomeriggio. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del, situato inde, all’altezza della Chiesa Virgen de la Paloma. Secondo fonti della polizia citate dall’Efe, la zona è stata evacuata

