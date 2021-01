Luis Alberto | paura passata | intervento per appendicite riuscito e messaggio sui social

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nelle scorse ore la grandeper, operato d'urgenza dichirurgico per il fantasista della Lazio che ha però rassicurato tutti questa mattina. Attraverso il proprio profilo Instagram, lo spagnolo dei biancocelesti, reduce per altro da uno show unico nel derby con la Roma - doppietta per lui - ha voluto rassicurare i propri tifosi sulle sue condizioni: "Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni", ildel giocatore con tanto di immagine sul letto dell'ospedale postato nelle sue stories di Instagram.Il calciatore salterà sicuramente le prossime due gare della Lazio. I tempi di recupero potrebbero essere attorno alle 3 settimane. ...

Il Messaggero

Lo spiega oggi La Gazzetta dello Sport: “Luis resterà in convalescenza per una decina di giorni. È prevista la convalescenza di dieci giorni che lo pone in dubbio anche per la trasferta con l’Atalanta ...Lo spagnolo avvertiva da mesi un forte dolore, ma non si trattava del riacutizzarsi della solita pubalgia. Luis Alberto s’era affidato al suo procuratore senza far sapere nulla e questo non è stato gr ...