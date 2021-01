Le banche: famiglie in difficoltà a dicembre aumentati i prestiti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La ripresa della pandemia gela le richieste di credito alle imprese in Europa a fine anno ma l'Italia si muove in controtendenza (+8% a dicembre) grazie alle misure straordinarie varate dal governo e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La ripresa della pandemia gela le richieste di credito alle imprese in Europa a fine anno ma l'Italia si muove in controtendenza (+8% a) grazie alle misure straordinarie varate dal governo e ...

simonebaldelli : Banche: interpellanza @forza_italia su nuove norme bancarie Ue 'Tutelare cittadini, famiglie e imprese'.… - Lo_Sbirro : @AScarfogliero ebrea del cazzo ...punto . Banche ..Assicurazioni.. famiglie potenti tutto è in mano a loro ...il Ba… - sergimagugliani : RT @5Selector: ?? Salvini siamo contro le banche. Idiota non ricordi quando avevate una banca poi fallita e poi salvata da Fazio e poi è poi… - immagioi : RT @5Selector: ?? Salvini siamo contro le banche. Idiota non ricordi quando avevate una banca poi fallita e poi salvata da Fazio e poi è poi… - IlSedutomulo : RT @5Selector: ?? Salvini siamo contro le banche. Idiota non ricordi quando avevate una banca poi fallita e poi salvata da Fazio e poi è poi… -