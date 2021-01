Juventus-Napoli 2-0, le pagelle di CalcioWeb: la Supercoppa è dei bianconeri, Cristiano Ronaldo è l’uomo delle finali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ stata una partita bloccata, lo spettacolo in campo non è stato entusiasmante tra due squadre che sono comunque protagoniste nel campionato di Serie A come Juventus e Napoli. Si è conclusa la finale di Supercoppa italiana, Cristiano Ronaldo ha riscatto le ultime prestazioni non entusiasmanti con un gol pesantissimo: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo la partita è stata bloccata, più movimentata la ripresa. la sfida si sblocca con un gol di Cristiano Ronaldo, bravo a sfruttare un errore della squadra di Gattuso. All’80’ la grande occasione per Insigne, ma l’attaccante calcia fuori un calcio di rigore. Finisce 2-0, la Supercoppa è della ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ stata una partita bloccata, lo spettacolo in campo non è stato entusiasmante tra due squadre che sono comunque protagoniste nel campionato di Serie A come. Si è conclusa la finale diitaliana,ha riscatto le ultime prestazioni non entusiasmanti con un gol pesantissimo: è quanto emerso dallepubblicate dalla redazione di. Nel primo tempo la partita è stata bloccata, più movimentata la ripresa. la sfida si sblocca con un gol di, bravo a sfruttare un errore della squadra di Gattuso. All’80’ la grande occasione per Insigne, ma l’attaccante calcia fuori un calcio di rigore. Finisce 2-0, laè della ...

