Forse non hai giocato… Hungry Hearts Diner (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La rubrica questa settimana vi porta a scoprire un titolo un po' diverso dal solito. Si tratta del mobile game Hungry Hearts Diner. Un po' di informazioni… Hungry Hearts Diner è un mobile game sviluppato da GAGEX per Android.E' disponibile gratuitamente sul Play Store e ha recensioni degli utenti molto positive (4,8 stelle su 5).Il titolo è interamente in lingua inglese, quindi potrebbe risultare complesso da comprendere per chi non conosce bene la lingua. Hungry Heart Diner – Photo credit: webTrama In Hungry Hearts Diner interpretiamo una signora anziana che gestisce un ristorante.Dall'inizio non sapremo molto della storia della vecchina, ma questa ci verrà svelata man man parlando con i ...

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la forte esplosione che ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid. Lo scrive El Mundo. Intanto la zona che ospita una ...

Immortals Fenyx Rising forse riceverà una demo in futuro

Una demo di Immortals Fenyx Rising potrebbe essere all'orizzonte. Immortals Fenyx Rising è uscito il mese scorso, e sono sicuramente ancora molti coloro che non sanno se acquistarlo oppure no. E ad ai ...

