Fattura elettronica 2021 | al via le nuove specifiche tecniche

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il nuovo tracciato delle eFatture da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) è diventato obbligatorio dal 1° gennaio. L’utilizzo della versione più aggiornata, pertanto, non è più facoltativo Tempo scaduto per l’aggiornamento dei sistemi ai nuovi tracciati per la compilazione e la trasmissione della. Terminato il periodo di transizione necessario per fronteggiare… L'articolo Corriere Nazionale.